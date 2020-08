Marktkommentar: Dow Jones underperformt

Die Sitzung an der Wall Street war am Dienstag gemischt. Der S&P 500 und die Nasdaq erreichten neue Rekordhochs, während der Dow Jones underperformte und um 0,21% nachgab.

Der Indexanbieter S&P hat einige Änderungen für den DJIA angekündigt. Durch den Aktiensplit von Apple im Verhältnis 4:1 sollen drei Firmen des 30 Titel umfassenden Leitindex ausgetauscht werden, um den schrumpfenden Einfluss des iPhone-Herstellers auszugleichen und gleichzeitig den Index zu diversifizieren. Ab nächsten Montag werden Exxon Mobil, Pfizer und Raytheon durch Salesforce, Amgen und Honeywell ersetzt.

EURUSD versucht seit Anfang der Woche den Bereich um die 1,1830 zurückzuerobern. Die lokale Widerstandszone scheint sich nach den zahlreichen Tests und Fehlausbrüchen weiter zu festigen, doch die Reihe an höheren Tiefs (aufsteigendes Dreieck) deuten darauf hin, dass die Bullen noch nicht aufgegeben haben. Im 4-Stundenchart notiert das Paar jedoch unterhalb des 50er-EMA, sodass die Bären kurzfristig einen Vorteil haben.

Der DE30 konnte am Dienstag weder an die Gewinne vom Vortag anknüpfen noch die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten unterschreiten. Am Dienstag können die Verluste zu Beginn der europäischen Sitzung schnell wieder ausgeglichen und der Kurs in Richtung des im vorbörslichen Handel ausgebildeten Tageshochs gebracht werden. Der deutsche Leitindex notiert bei 13.085 Punkten.



