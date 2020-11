Marktkommentar: S&P 500 verliert an Boden

Der Future für den S&P 500 fiel am Montag auf den tiefsten Stand seit Dienstag und testete die Marke von 3.600 Punkten.

Während der asiatischen Sitzung verlor der US-Aktienindex nach einer höheren Eröffnung immer weiter an Boden. „Die Märkte sind überkauft und es besteht die Gefahr einer kurzfristigen Pause", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie bei AMP Capital. Auch die meisten Indizes aus der asiatisch-pazifisch Region schwächelten. Die Werte aus China outperformten, da sich die chinesische Aktivität im verarbeitenden Gewerbe im November schneller als erwartet belebte und die Zentralbank unerwartet Mittel in das Finanzsystem pumpte.

EURUSD setzte am Montag den Anstieg der letzten Woche fort und verringerte den Abstand zum Jahreshoch (1,2010). Bei zunehmender Risikoaversion könnte das Paar jedoch nach unten aus der heutigen Handelsspanne, die weniger als 15 Pips beträgt, ausbrechen und einen Teil der jüngsten Aufwärtsbewegung korrigieren. Der Kurs hat im 4-Stunden-Chart eine Umkehrkerze ausgebildet und zum ersten Mal seit vier Kerzen die obere Grenze des Bollinger Bandes unterschritten.

Der DE30 prallte zu Beginn der neuen Handelswoche von der Unterstützungszone bei 13.240 Punkten (Tiefs der letzten drei Handelstage) ab, nachdem der Future um rund 1% nachgegeben hatte. Am Freitag wurden die Gewinne durch das Hoch vom Mittwoch bei 13.360 Punkten begrenzt, sodass der Index in einer Seitwärtsrange feststeckt und sich der Kampf um die mehrmonatige Widerstandszone bei 13.300 Punkten fortzusetzen scheint.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.