Andritz Gets Order for Equipment at 9 Hydropower Stations in Mexico (PLX AI) – Andritz to supply electro-mechanical equipment for nine hydropower stations in Mexico.Andritz order value mid triple-digit million euro amount