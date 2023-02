Tipp der Woche: Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short. Diese Abstauberliste zeigt Ihnen drei Werte, die ganz kurz vor diesem Punkt sind. Beste Chancen für Ihren nächsten High-Performer. Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Abstauberliste mit exklusivem Einblick in seine aktuelle Watchlist. HIER KLICKEN!

07:00 Uhr, NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:00 Uhr, NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:00 Uhr, DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:00 Uhr, DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Pressecall) 07:00 Uhr, DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, DEU: Tui, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 HV) 07:00 Uhr, DEU: Nemetschek, vorläufige Jahreszahlen 07:05 Uhr, DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 Uhr, DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 08:00 Uhr, CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 Uhr, DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 11:00 Uhr, DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pressekonferenz 11:00 Uhr, DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online) 12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Marriott International, Q4-Zahlen 18:00 Uhr, FRA: Carrefour, Jahreszahlen 19:00 Uhr, AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen 22:05 Uhr, USA: Airbnb, Q4-Zahlen

Konjunkturdaten

00:50 Uhr, JPN: BIP Q4/22 (vorläufig)

05:30 Uhr, JPN: Industrieproduktion 12/22 (endgültig)

05:30 Uhr, JPN: Kapazitätsauslastung 12/22

07:30 Uhr, FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/22

08:00 Uhr, GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22

08:30 Uhr, CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q4/22

08:30 Uhr, CHE: Erzeuger- und Importpreise 01/23

09:30 Uhr, NLD: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 Uhr, BGR: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 Uhr, POL: BIP Q4/22 (vorläufig)

11:00 Uhr, EUR: BIP Q4/22 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 01/23

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 01/23

22:30 Uhr, USA: API-Ölbericht (Woche)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.02.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 00:50 JPN Bruttoinlandsprodukt Annualisiert 05:30 JPN Industrieproduktion (Jahr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) 08:00 GBR Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Arbeitslosenquote (3M) 08:00 EUR EcoFin-Treffen 08:00 GBR Arbeitslosenänderung 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 20:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht



