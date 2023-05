Vonovia mit Immobiliensektor unter Druck - Zahlen und EZB

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) gehen die Anleger am Donnerstag bei Immobilienwerten in die Defensive. Die Branchenschwäche erstreckte sich auch auf den Dax -Wert Vonovia , der frische Resultate vorgelegt hatte. Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern beschafft sich mit dem Verkauf von Immobilien weiteres Geld. Im ersten Quartal fiel ein Milliardenverlust an wegen der Abwertung des Immobilienportfolios.

Der Vonovia-Kurs sackte um 3,2 Prozent ab und befand sich damit in guter Gesellschaft mit anderen deutschen Branchenwerten aus dem MDax und SDax : Am stärksten waren die Verluste bei Aroundtown , die mit fast sechs Prozent Minus auf ein erneutes Rekordtief fielen. Mit 1,07 Euro nähert sich der Kurs der Ein-Euro-Marke. Damit stehen die Aktien an der Schwelle zum "Pennystock". Für Aktien wie LEG , TAG Immobilien oder Grand City Properties ging es zwischen 2,4 und 3,5 Prozent bergab. Auch von der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen gab es Resultate.