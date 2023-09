WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit deutlichen Zuwächsen präsentiert. Der Leitindex ATX beendete den Handel mit einem satten Plus von 1,39 Prozent auf 3189,45 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es merklich nach oben.

Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen bei ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit auf 4,50 Prozent. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte und dies goutierten die Aktienanleger.