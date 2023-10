Börsenindizes im Sinkflug: Diese Unternehmen trotzen dem Abwärtstrend

Überblick über die heutige Börsenentwicklung

Top- und Flopwerte des Tages

Ausblick

Die Börsenindizes zeigten heute eine überwiegend negative Entwicklung. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,50% bei 15.069,82 Punkten. Ähnlich verhielt es sich mit dem MDAX, der bei 25.188,03 Punkten mit einem Rückgang von 0,65% endete. Der SDAX und der TecDAX folgten dem Trend mit einem Minus von 0,24% bzw. 0,43%. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 schlossen im Minus, mit einem Rückgang von 0,43% bzw. 0,65%.Trotz der allgemeinen Abwärtsbewegung gab es einige Gewinner des Tages. Im DAX konnten Henkel VZ, Zalando und Sartorius Zuwächse verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist Redcare Pharmacy im MDAX, die mit einem Plus von 11,49% den Tag abschlossen. Im SDAX konnte AUTO1 Group mit einem Plus von 3,84% überzeugen und im TecDAX war SMA Solar Technology mit einem Zuwachs von 8,59% der Topwert. Auf der anderen Seite gab es auch einige Verlierer. Im DAX waren dies Porsche AG, Covestro und adidas. Im MDAX musste PUMA mit einem Minus von 11,14% den größten Verlust hinnehmen. Im SDAX und TecDAX waren es SUSE und AIXTRON, die mit einem Minus von 6,05% bzw. 4,25% den Tag beendeten. In den US-Indizes waren es NextEra Energy und SolarEdge, die mit einem Minus von 4,33% bzw. 5,42% den größten Verlust verzeichneten.Die heutige Entwicklung zeigt, dass trotz der allgemeinen Abwärtsbewegung einige Unternehmen in der Lage waren, Gewinne zu erzielen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend in den kommenden Tagen fortsetzt oder ob die Börsenindizes wieder in die Gewinnzone zurückkehren.