Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX ist der einzige Index, der im Minus steht, mit einem leichten Rückgang von -0,22% auf 15.185,37 Punkte. Dies steht im Gegensatz zu den anderen Indizes, die alle im Plus sind. Der MDAX hat mit +1,22% auf 25.131,18 Punkte die zweitstärkste Performance nach dem SDAX, der mit +2,01% auf 12.929,16 Punkte den größten Anstieg verzeichnet. Der TecDAX liegt mit einem Plus von +1,05% auf 2.955,90 Punkte im mittleren Bereich. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 sind ebenfalls im Plus, wobei der Dow Jones mit +0,80% auf 34.095,25 Punkte etwas schwächer abschneidet als der S&P 500, der mit +1,17% auf 4.364,25 Punkte zulegt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Indizes heute eine positive Entwicklung zeigt, mit Ausnahme des DAX. Der SDAX hat die stärkste Performance, während der DAX die schwächste Performance hat.Siemens Energy führt die Liste der Topwerte im DAX an und verzeichnet einen Anstieg von 8.70%.Zalando folgt knapp dahinter mit einem Wert von 7.86%, gefolgt von Vonovia mit 7.78%.Auf der anderen Seite verzeichnet Fresenius einen Rückgang von -1.59% und ist somit der Flopwert im DAX. Münchener Rück und Hannover Rueck folgen mit -2.06% bzw. -2.18%.Deutsche Lufthansa führt die Liste der Topwerte im MDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 7.05%. TAG Immobilien folgt mit einem Wert von 4.74%, gefolgt von Delivery Hero mit 4.50%.TeamViewer verzeichnet einen Rückgang von -1.49% und ist somit der Flopwert im MDAX. Talanx und Redcare Pharmacy folgen mit -1.81% bzw. -3.54%.PVA TePla führt die Liste der Topwerte im SDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 11.10%. New Work folgt knapp dahinter mit einem Wert von 8.51%, gefolgt von KRONES mit 7.48%.Bilfinger verzeichnet einen Rückgang von -1.18% und ist somit der Flopwert im SDAX. GRENKE und NORMA Group folgen mit -1.40% bzw. -4.16%.Nagarro führt die Liste der Topwerte im TecDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 4.50%. ADTRAN Holdings folgt knapp dahinter mit einem Wert von 4.49%, gefolgt von Jenoptik mit 3.94%.SAP verzeichnet einen Rückgang von -0.65% und ist somit der Flopwert im TecDAX. Nemetschek und TeamViewer folgen mit -0.81% bzw. -1.49%. Goldman Sachs Group führt die Liste der Topwerte im Dow Jones an und verzeichnet einen Anstieg von 4.02%. Walt Disney folgt mit einem Wert von 2.70%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 2.63%.Procter & Gamble verzeichnet einen Rückgang von -0.63% und ist somit der Flopwert im Dow Jones. Apple und Chevron Corporation folgen mit -0.82% bzw. -1.17%. Expedia Del führt die Liste der Topwerte im S&P 500 an und verzeichnet einen Anstieg von 18.02%. Gartner folgt mit einem Wert von 16.77%, gefolgt von Paramount Global Registered (B) mit 12.71%.Marathon Petroleum Corporation verzeichnet einen Rückgang von -2.84% und ist somit der Flopwert im S&P 500. Palo Alto Networks und Quanta Services folgen mit -3.00% bzw. -3.49%.