Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 sind im Plus, während der MDAX und TecDAX im Minus stehen. Der DAX hat sich mit einem Plus von 0,21% auf 15.990,74 Punkte leicht positiv entwickelt. Ähnlich sieht es beim SDAX aus, der mit einem minimalen Plus von 0,03% auf 13.012,04 Punkte zulegen konnte. Der Dow Jones und der S&P 500 haben ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem Plus von 0,18% auf 35.319,71 Punkte bzw. einem Plus von 0,14% auf 4.558,72 Punkte. Im Gegensatz dazu steht der MDAX, der mit einem Minus von 0,29% auf 26.078,25 Punkte leicht nachgegeben hat. Ebenso hat der TecDAX einen kleinen Verlust von 0,24% auf 3.135,64 Punkte verzeichnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der betrachteten Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt hat, obwohl die Gewinne eher gering ausfallen. Die negativen Entwicklungen beim MDAX und TecDAX sind ebenfalls eher gering, was auf eine insgesamt eher stabile Marktlage hindeutet.

Die Topwerte im DAX waren heute die Deutsche Boerse mit einem Anstieg von 1.07%, gefolgt von der Commerzbank und SAP, die beide einen Zuwachs von 0.95% verzeichneten. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch einige Flopwerte im DAX. Zalando verzeichnete einen Rückgang von -1.30%, gefolgt von Rheinmetall mit -1.90% und Porsche AG mit -4.28%.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX waren die Topwerte heute K+S mit einem Anstieg von 1.74%, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 1.47% und PUMA mit 1.21%. Die Flopwerte im MDAX waren Evotec mit einem Rückgang von -1.98%, gefolgt von HENSOLDT mit -2.46% und Kion Group mit -2.61%.

SDAX Top- und Flopwerte

Im SDAX waren die Topwerte heute Wuestenrot & Wuerttembergische mit einem Anstieg von 2.28%, gefolgt von SYNLAB mit 2.03% und Aroundtown mit 1.98%. Die Flopwerte im SDAX waren METRO mit einem Rückgang von -2.35%, gefolgt von Varta mit -2.39% und HYPOPORT mit -2.71%.

TecDAX Top- und Flopwerte

Im TecDAX waren die Topwerte heute Kontron mit einem Anstieg von 1.71%, gefolgt von Morphosys mit 1.65% und SAP mit 0.95%. Die Flopwerte im TecDAX waren Evotec mit einem Rückgang von -1.98%, gefolgt von Energiekontor mit -2.28% und HENSOLDT mit -2.46%.

Dow Jones Top- und Flopwerte

Im Dow Jones waren die Topwerte heute 3M mit einem Anstieg von 1.47%, gefolgt von Nike (B) mit 1.29% und Microsoft mit 1.28%. Die Flopwerte im Dow Jones waren Walmart mit einem Rückgang von -0.76%, gefolgt von Caterpillar mit -1.36% und Walgreens Boots Alliance mit -1.38%.

S&P 500 Top- und Flopwerte

Im S&P 500 waren die Topwerte heute Gen Digital mit einem Anstieg von 3.72%, gefolgt von eBay mit 3.09% und HP mit 2.83%. Die Flopwerte im S&P 500 waren Caterpillar mit einem Rückgang von -1.36%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit -1.38% und NVIDIA mit -2.46%.