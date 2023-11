Mike Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital Holdings, glaubt, dass Bitcoin bis nächstes Jahr alte Höchststände erreichen könnte. Trotz eines Rückgangs von 64% im letzten Jahr aufgrund von Skandalen und Insolvenzen in der Kryptoindustrie, hat sich der Wert von Bitcoin in diesem Jahr mehr als verdoppelt und liegt derzeit bei etwa 38.000 US-Dollar. Novogratz erwartet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bis zum 10. Januar einen Bitcoin-ETF genehmigen wird. Er prognostiziert, dass innerhalb des ersten Jahres Milliarden von US-Dollar in den ETF-Bereich fließen könnten. Novogratz glaubt, dass die Unsicherheit des bevorstehenden Wahljahres den digitalen Vermögenswerten Auftrieb geben wird. Er betonte, dass die Regierungszulassung von Bitcoin den Markt positiv beeinflussen wird. Die Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft Pando Asset AG hat kürzlich einen Antrag bei der SEC eingereicht und ist damit das 13. Unternehmen, das einen Bitcoin-ETF in den USA anstrebt.