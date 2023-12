Dabei handelt es sich um den chinesischen E-Commerce-Riesen PDD Holdings , zu dessen Firmenimperium die beiden Discount-Einkaufsunternehmen Pinduoduo und Temu zählen. PDD Holdings überholte in der vergangenen Woche Alibaba als wertvollstes E-Commerce-Unternehmen in China: Während es der Alibaba-Konzern auf eine Marktkapitalisierung von rund 185 Milliarden US-Dollar bringt, sind es bei PDD Holdings mittlerweile fast 190 Milliarden US-Dollar.

Lange Zeit war das chinesische Unternehmen Alibaba nicht nur ein erklärter Liebling von Analysten, sondern zählte auch mit Blick auf die Marktkapitalisierung zur Premier League der heimischen IT-Branche. Das ist zwar noch immer der Fall, allerdings gibt es ein Unternehmen, das Alibaba mittlerweile in beiden Punkten überholt hat und in der Gunst der Wall-Street-Analysten derzeit weiter oben steht, wie CNBC berichtet.

Auch beim Umsatz und den Einnahmen aus Transaktionen gab es zuletzt ein kräftiges Plus: Im dritten Quartal lag dies bei 94 Prozent, respektive 315 Prozent. Für Rückenwind sorgten Schnäppchen-orientierte Verbraucher, deren Zahl angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten vielerorts steigt und die im In- und Ausland die Verkäufe spürbar ankurbelten.

Obwohl die PDD-Holdings-Aktie seit Jahresbeginn bereits über 70 Prozent an Wert gewonnen hat, sehen zahlreiche Marktexperten noch weiter ordentlich Luft nach oben. So haben unter anderem die Analysten von Morgan Stanley, JPMorgan und Morningstar Asia ihr Kursziel für die Aktie angehoben.

Den deutlichsten Einschätzungs-Turbo gab es dabei von den Morningstar-Experten, die ihr Kursziel von 117 US-Dollar auf 213 US-Dollar anhoben – ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag. Dies begründeten sie damit, dass PDD im preiswerten Konsumsegment "am besten positioniert" sei und vom "starken langfristigen Wachstum bei Temu profitieren" werde, erklärte Chelsey Tam, Senior Equity Analyst bei Morningstar Asia.

Die Temu-App ging im September 2022 zunächst in den USA an den Start und war nicht nur die erste internationale Expansion von PDD außerhalb Chinas, sondern auch ein klarer Gewinner: Binnen weniger Woche stieg die App in den Rankings deutlich nach oben und wurde weltweit in immer mehr Ländern eingeführt.

Billig einkaufen bleibt ungeachtet aller Kritik an mitunter fragwürdigen Arbeitsbedingungen und Abstrichen bei der Material-Qualität weltweit en vogue und die Nachfrage nach entsprechenden Produkten dürfte PDD auch weiterhin ordentlich Geld in die Kasse spülen. Das glauben auch die auf Marketscreener erfassten Analysten, die den Titel ebenfalls als klaren Kauf-Kandidaten einstufen.

AutorIn: (ir) für wallstreetONLINE Zentralredaktion