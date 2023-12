Die Fed hat kapituliert und gibt dem Drängen der Märkte nach - folgt heute eine dovishe EZB? Sehr wahrscheinlich, denn die EZB läuft der US-Notenbank meist hinterher. Warum hat die Fed kapituliert? Es ist keine zwei Wochen her, da wiederholte Jerome Powell sein Mantra von den länger hoch bleibenden Zinsen - nun sagte er auf der Pressekonferenz, dass die Mitglieder der US-Notenbank über Zinssenkungen gesprochen hätten. Was ist in diesen knapp zwei Wochen passiert? Es kamen besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten - und die Inflation war in der Summe leicht höher als erwartet. An den Wirtschaftsdaten also kann es nicht liegen. Woran aber sonst? Ist es Wahlkampfhilfe für Joe Biden? Oder Rücksichtnahme auf die hohen Schulden der USA - im nächsten Jahr müssen fast ein Drittel der US-Schulden refinanziert werden, insgesamt 7,6 Billionen Dollar? Anders als die US-Notenbank hat die EZB viel mehr triftige Gründe für eine Zinswende..

1. EZB: Senkung der Zinsen hängt von neuen Prognosen ab

2. Warum Aktienmärkte und Goldpreis nach Fed-Aussagen steigen

