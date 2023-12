Nach den Aussagen von Fed-Chef Powell, man habe über das Thema Zinssenkungen gesprochen, kannten die Märkte kein Halten mehr: plötzlich und völlig unerwartet schien die US-Notenbank den Zinssenkungserwartungen der Märkte recht zu geben. Die Folge: die Finanzkonditionen lockerten sich weiter, vor allem Rohstoffpreise schossen nach oben. Mit der fatalen Rhetorik von Powell ist also das Potential für ein Wiederanstieg der Inflation wieder gestiegen. Daher wahrscheinlich die Aussagen der beiden Fed-Mitglieder Williams ("sprechen nicht wirklich über Zinssenkungen") und Bostic am Freitag, die offenkundig versuchten, den Geist wieder in die Flasche zu bekommen. Wird das gelingen? Powell aber macht sich angreifbar - der Verdacht liegt nahe, dass der Notenbankchef aktive Wahlkampfhilfe für Joe Biden betreiben würde..

