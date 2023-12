Die Aktien von United Internet stiegen am Mittwochmorgen im Xetra-Handel in Frankfurt um 6,6 Prozent auf 21,70 Euro. Dieser Anstieg folgte auf die positive Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024, die von Anlegern gut aufgenommen wurde. United Internet erwartet einen Umsatzanstieg auf 6,5 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,42 Milliarden Euro. Diese Prognose übertrifft die Erwartungen der Analysten. Zudem plant das Unternehmen für 2024 starke Investitionen, insbesondere in den Ausbau seines Glasfasernetzes und Mobilfunknetzes. Trotz planmäßig höherer Anlaufkosten für den Aufbau des 1&1 Mobilfunknetzes und Abschreibungen auf Investitionen in den Netzausbau, die das EBIT auf 599,5 Millionen Euro senkten, bleiben Anleger zuversichtlich hinsichtlich der positiven Zukunftsaussichten des Unternehmens.