Die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers Nio stieg am Dienstag um fast elf Prozent, nachdem die Bank of America (BofA) eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,00 US-Dollar ausgesprochen hatte. Die Empfehlung basiert auf den jüngsten Entwicklungen des Unternehmens, die auf dem "Nio-Day" vorgestellt wurden. Nio präsentierte seinen neuen Luxus-BEV, die Limousine ET9, die sich gegen hochrangige Wettbewerber wie BMWs 7er-Reihe und die Mercedes-Benz S-Klasse positionieren soll. Der ET9 verfügt über einen von Nio selbst entwickelten Chip für autonomes Fahren und die fortschrittliche Aquila 2.0-Technologie. Nio stellte auch seinen ersten 5-nm-Automobilprozessor vor, der mit 50 Milliarden Transistoren und 32-Core-CPUs eine hohe Rechenleistung bietet. Der ET9 wird das erste Modell in China sein, das sowohl die 900V-Ladeplattform als auch die 46105-Zellen mit hoher Energiedichte nutzt. Nio präsentierte zudem seine vierte Generation von Batteriewechselstationen, die täglich bis zu 480 Fahrzeuge bedienen kann. Der Bau weiterer Stationen soll im April 2024 beginnen. Laut Marketscreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten rund 19 Prozent über dem derzeitigen Niveau.