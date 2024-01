Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle zugelegt, während der MDAX und TecDAX Verluste verzeichnet haben. Der DAX hat mit einem Plus von 0,47% auf 16.595,18 Punkte zugelegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung für diesen Index. Der MDAX hingegen hat einen Rückgang von 0,75% auf 26.049,05 Punkte verzeichnet. Dies ist eine negative Entwicklung für diesen Index. Der SDAX hat eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem Anstieg von 0,93% auf 13.544,32 Punkte. Der TecDAX hat einen Rückgang von 1,16% auf 3.222,63 Punkte verzeichnet, was eine negative Entwicklung für diesen Index darstellt. Der Dow Jones hat mit einem Plus von 0,57% auf 37.607,92 Punkte zugelegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung für diesen Index. Der S&P 500 hat ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt, mit einem Anstieg von 0,19% auf 4.713,21 Punkte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Indizes eine positive Entwicklung gezeigt hat, wobei der DAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 alle zugelegt haben. Der MDAX und TecDAX hingegen haben Verluste verzeichnet.