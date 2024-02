Krypto-Miner profitieren von steigenden Bitcoin-Preisen, da der Wert ihrer Mining-Belohnungen steigt, was ihre Rentabilität verbessert. Darüber hinaus können Miner von der Wertsteigerung der gehaltenen Bitcoins profitieren, was zusätzliche Liquidität für weitere Investitionen oder Ausgaben bietet. Insgesamt führt ein steigender Bitcoin-Kurs zu einer positiveren Marktstimmung und macht das Mining attraktiver.

Die CleanSpark-Aktie liegt am Montag im frühen Nasdaq-Handel rund zehn Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 14,46 US-Dollar (15:36 Uhr).

CleanSpark ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich des umweltfreundlichen Bitcoin-Minings, das seit seiner Gründung im Jahr 2014 auf nachhaltige Energiequellen setzt. Mit Rechenzentren, die hauptsächlich mit kohlenstoffarmem Strom betrieben werden, unterstreicht CleanSpark sein Engagement für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Krypto-Mining.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

