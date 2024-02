Der aktuelle Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) scheint nicht nur Worldcoin, sondern auch andere Kryptoprojekte von Altman und ähnliche "KI-Coins" positiv zu beeinflussen. Zu den Gewinnern des Tages gehörten auch Fetch.ai (FET), Akash Network (AKT) und The Graph (GRT), die alle um zehn Prozent und mehr zulegen konnten, wie das Branchenmagazin BTC-Echo berichtet.

Ausgelöst wurde der jüngste KI-Hype offenbar durch die neueste Kreation von OpenAI: Sora. Das Text-to-Video-Modell, das von den Machern von ChatGPT entwickelt wurde, fasziniert derzeit Internetnutzer auf der ganzen Welt. Obwohl die Video-KI noch nicht für die öffentliche Nutzung freigegeben ist, haben erste beeindruckende Demos, die vom OpenAI-Team auf Twitter und YouTube veröffentlicht wurden, für Aufsehen gesorgt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

