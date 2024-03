Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle genannten Indizes sind im Minus, was auf einen allgemeinen Rückgang der Aktienkurse hinweist. Der DAX, der bei 17.066,16 Punkten steht, hat den geringsten Verlust mit -0,09%. Der MDAX hat mit -1,23% den größten Verlust erlitten und steht aktuell bei 25.712,88 Punkten. Der SDAX steht bei 13.723,37 Punkten und hat einen Verlust von -0,63% zu verzeichnen. Der TecDAX steht bei 3.359,71 Punkten und hat einen Verlust von -0,76%. Die amerikanischen Indizes zeigen ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Dow Jones steht bei 38.562,28 Punkten und hat einen Verlust von -0,15%. Der S&P 500 steht bei 4.972,98 Punkten und hat einen Verlust von -0,71%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MDAX den größten Verlust erlitten hat, während der DAX den geringsten Verlust aufweist. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 liegen dazwischen.Heidelberg Materials führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 1.93%, gefolgt von Beiersdorf mit 1.91% und Covestro mit 1.53%.Die Flopwerte im DAX werden von Siemens Energy angeführt, das einen Rückgang von 3.71% verzeichnete.Gefolgt von Fresenius mit -2.21% und Porsche Holding SE mit -2.00%.Evonik Industries liegt an der Spitze der Topwerte im MDAX mit einem Anstieg von 1.40%, gefolgt von Aroundtown mit 1.02% und Fraport mit 0.87%.Die Flopwerte im MDAX werden von Fresenius Medical Care angeführt, das einen Rückgang von 4.49% verzeichnete. Gefolgt von Wacker Chemie mit -3.15% und HENSOLDT mit -3.01%.METRO führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.59%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 3.00% und ProSiebenSat.1 Media mit 1.68%.Die Flopwerte im SDAX werden von Bilfinger angeführt, das einen Rückgang von 3.55% verzeichnete. Gefolgt von Energiekontor mit -3.46% und Kloeckner mit -3.25%.1&1 führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 1.26%, gefolgt von CompuGroup Medical mit 1.03% und United Internet mit 0.77%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Energiekontor angeführt, das einen Rückgang von 3.46% verzeichnete. Gefolgt von HENSOLDT mit -3.01% und Nordex mit -2.72%.Walmart führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.78%, gefolgt von Coca-Cola mit 1.78% und Intel mit 1.16%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Caterpillar angeführt, das einen Rückgang von 2.02% verzeichnete. Gefolgt von IBM mit -1.32% und Walt Disney mit -1.22%.Discover Financial Services führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 14.36%, gefolgt von Conagra Brands mit 4.69% und Bath & Body Works mit 4.63%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Advanced Micro Devices angeführt, das einen Rückgang von 5.60% verzeichnete. Gefolgt von NVIDIA mit -5.58% und Applied Materials mit -5.47%.