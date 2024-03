Entwicklung der Indizes

Topwerte im DAX

Flopwerte im DAX

Topwerte im MDAX

Flopwerte im MDAX

Topwerte im SDAX

Flopwerte im SDAX

Topwerte im TecDAX

Flopwerte im TecDAX

Topwerte im Dow Jones

Flopwerte im Dow Jones

Topwerte im S&P 500

Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX bleibt unverändert bei 17.985,24 Punkten, was auf eine stabile Marktlage hindeutet. Der MDAX hat einen leichten Rückgang von 0,16% auf 26.370,75 Punkte verzeichnet, was auf eine leichte Abwärtsbewegung hinweist. Der SDAX hingegen hat eine leichte Aufwärtsbewegung von 0,09% auf 14.010,00 Punkte gezeigt, was auf eine positive Marktentwicklung hindeutet. Der TecDAX hat einen deutlichen Rückgang von 0,69% auf 3.444,41 Punkte verzeichnet, was auf eine negative Marktentwicklung hindeutet. Der Dow Jones hingegen hat eine Aufwärtsbewegung von 0,48% auf 39.170,61 Punkte gezeigt, was auf eine positive Marktentwicklung in den USA hindeutet. Der S&P 500 hat einen minimalen Rückgang von 0,02% auf 5.170,48 Punkte verzeichnet, was auf eine stabile bis leicht negative Marktentwicklung in den USA hindeutet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Märkte heute gemischt performt haben, mit leichten Verlusten in den deutschen Indizes MDAX und TecDAX und leichten Gewinnen im SDAX und Dow Jones.Der DAX und der S&P 500 blieben weitgehend stabil.Zalando führt die Topwerte im DAX an mit einem Anstieg von 19.16%, gefolgt von E.ON mit 6.65% und adidas mit 3.62%.Die Flopwerte im DAX werden von Volkswagen (VW) Vz angeführt, die einen Rückgang von -5.49% verzeichnen, gefolgt von Porsche AG mit -4.32% und Deutsche Boerse mit -3.28%.Lanxess führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 3.41%, gefolgt von Aurubis mit 3.03% und HENSOLDT mit 1.87%.Die Flopwerte im MDAX werden von Redcare Pharmacy angeführt, die einen Rückgang von -3.98% verzeichnen, gefolgt von SMA Solar Technology mit -3.21% und Jenoptik mit -2.33%.AUTO1 Group führt die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 12.43%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.86% und SYNLAB mit 2.48%.Die Flopwerte im SDAX werden von ADTRAN Holdings angeführt, die einen Rückgang von -5.60% verzeichnen, gefolgt von Varta mit -3.31% und Verbio mit -2.91%.HENSOLDT führt die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 1.87%, gefolgt von Morphosys mit 0.42% und Nordex mit 0.38%.Die Flopwerte im TecDAX werden von ADTRAN Holdings angeführt, die einen Rückgang von -5.60% verzeichnen, gefolgt von SMA Solar Technology mit -3.21% und Verbio mit -2.91%.3M führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.86%, gefolgt von The Home Depot mit 2.15% und Nike (B) mit 1.60%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Intel angeführt, die einen Rückgang von -3.58% verzeichnen, gefolgt von McDonald's mit -3.05% und Apple mit -1.29%.Freeport-McMoRan führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.07%, gefolgt von Valero Energy mit 5.10% und NextEra Energy mit 4.04%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Fair Isaac angeführt, die einen Rückgang von -3.73% verzeichnen, gefolgt von Intel mit -3.58% und Tesla mit -3.54%.