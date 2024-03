17,03 Prozent aller MicroStrategy-Aktien sind geshortet. "Diese Aktie ist anfälliger für einen Short Squeeze als die durchschnittliche US-Aktie", sagt Ihor Dusaniwsky, Managing Director of Predictive Analytics bei S3.

"MicroStrategy zu shorten ist eine schwierige Position", weiß auch Larry Tentarelli, technischer Chefstratege des Blue Chip Daily Trend Report. Er fügte hinzu, dass die jüngste Volatilität der Aktie gut für Shortseller gewesen sein könnte. Anfang März fielen die Titel an nur einem Tag um mehr als 20 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, Wandelanleihen zum Kauf von Bitcoin zu verkaufen.

Apropos Wandelanleihen: MicroStrategy hat erneut angekündigt, Kapital über eine Wandelanleihe aufbringen, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Nach Handelsschluss am Mittwoch kündigte das Software-Unternehmen an, es plane, institutionellen Investoren Wandelanleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar anzubieten, die im Jahr 2031 fällig werden. Seit Ende 2020 nutzt MicroStrategy Wandelanleihen und in geringerem Maße auch Aktienemissionen, um die Erlöse in Bitcoin zu investieren. Im vergangenen Monat hat das Unternehmen 3000 Bitcoins gekauft, womit der Gesamtbestand auf 193.000 Bitcoins (Stand 25. Februar) angestiegen ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

