Telekom wird zum Dividenden-Star

Jetzt kommt es zu einer Zeitenwende. Die Telekom mausert sich zu einem Dividenden-Aristokraten. Vorstandschef Timotheus Höttges stellt eine Rekorddividende von 90 Cent – das ist eine Rekordausschüttung – in Aussicht. Beim aktuellen Kurs von gut 27 Euro entspricht das eine Dividendenrendite von gut 3,3%. Als Sahnehäubchen oben drauf, kündigt der Konzern für 2025 Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro an.

In den kommenden Jahren sollen unverändert 40 bis 60% des bereinigten Ergebnisses je Aktie ausgekehrt werden. Das Ergebnis soll aber bis 2027 auf rund 2 Euro je Aktie klettern. Das große Thema bei der Telekom ist die Künstliche Intelligenz. Die Programme für das maschinelle Lernen sollen zur Steuerung der Infrastruktur und für den Kundenservice eingesetzt werden.

Mit dem Einsatz der Künstlichen Intelligenz möchte Unternehmenslenker Höttges mehr als 15 Milliarden Euro erwirtschaften. Die amerikanische Tochter T-Mobile, seit 2020 von 80 bis 220 Milliarden im Wert gewachsen, soll Geld für zusätzliche Aktienrückkäufe nutzen oder für „strategische Flexibilität“. T-Mobile ist der Shootingstar: sie haben die Absicht, bis 2027 bis zu 50 Milliarden Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe bereitzustellen.

T-Mobile ist ein Goldschatz. Die Anteile der Telekom daran sind 114 Milliarden Euro wert. Damit ist ein Löwenanteil der Marktkapitalisierung der deutschen Mutter erklärt. Bis 2027 erwarten die Bonner ein jährliches Wachstum beim Konzernumsatz und Serviceumsätzen von jeweils etwa 4%. Der bereinigte operative Gewinn soll im Schnitt um 4 bis 6% zulegen. 2021 hatten die Bonner einen Anstieg des operativen Gewinns von 3 bis 5% jährlich in Aussicht gestellt. Tatsächlich ist das Ebitda um fast 7% angestiegen.

Die Aktie befindet sich derzeit auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren! Der Börsenwert hat sich auf knapp 135 Milliarden verdoppelt. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist die Deutsche Telekom das wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt. Größter Anteilseigner sind die KfW-Bank und der Bund jeweils 14% sowie die japanische Softbank mit 4,5%. Höttges, der seit zehn Jahren in Bonn das Zepter schwingt, schwimmt in Liquidität. So können jederzeit selbständig Investitionen in Infrastruktur, Kunden getätigt werden.