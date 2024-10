Umsätze von Pay-TV und bezahlten Videoabrufangeboten wachsen in Deutschland 2023 auf 5,4 Milliarden Euro

Berlin (ots) -



- Bei steigender Wettbewerbsintensität bleibt die weitere Marktentwicklung von

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängig

- Strategische Partnerschaften stehen für Pay-TV- und Paid-VoD-Anbieter weiter

im Fokus



Der Markt für Pay-TV- und bezahlte Videoinhalte in Deutschland entwickelt sich

weiter positiv: Die Umsätze für Pay-TV und Paid-Video-on-Demand wuchsen im

zurückliegenden Jahr 2023 in Deutschland um 8,8 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr 2024 erwartet der VAUNET einen weiteren Anstieg der

Gesamtumsätze um rund 5 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Auch die DACH-Region,

Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz, bleibt auf

Wachstumskurs: 2023 stiegen die Gesamtumsätze im deutschsprachigen Raum auf 6,3

Milliarden Euro und übersprangen damit erstmals die 6-Milliarden-Schwelle. Für

2024 geht der VAUNET vorbehaltlich externer negativer Einflüsse von einem

weiteren Wachstum von rund 5 Prozent auf insgesamt 6,7 Milliarden Euro in der

DACH-Region aus. Dies sind wesentliche Ergebnisse der Studie "Pay-TV & Paid-VoD

in Deutschland 2023/2024", die der VAUNET, Spitzenverband der privaten Audio-

und audiovisuellen Medien, heute in Berlin vorstellte. Sie dokumentiert die

Marktentwicklung 2023 sowie die Markterwartung des Verbandes für das laufende

Jahr 2024.





