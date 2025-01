KI-Schock als Auslöser? Kupferpreis taucht ab. Wie geht es für Kupfer weiter? 

Der Markt fremdelt noch etwas bei dem Thema. Die zurückliegende Zwischenrallye des Kupferpreises fand zwar Beachtung, schließlich jagte das Industriemetall innerhalb kurzer Zeit von 4 US-Dollar auf über 4,4 US-Dollar, doch für mehr reichte es nicht. Interessant ist hierbei auch ein Blick in die Liste der Goldproduzenten. Um Produzenten, die über einen starken Kupferbereich verfügen, wird in der aktuellen Situation ein großer Bogen gemacht. Um das einmal mit Beispielen zu untermauern. Die Aktien von Gold-Kupferproduzenten, wie Newmont, Barrick Gold und Freeport-McMoRan, haben es in der aktuellen Situation deutlich schwerer als Aktien von Goldproduzenten, die keine starke Kupfersektion haben. Hierzu zählen unter anderem, die an dieser Stelle bereits häufig thematisierten Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder aber Alamos Gold. Während die Aktien von Newmont, Barrick Gold und Freeport-McMoRan aktuell kein bis wenig Aufwärtsmomentum aufweisen und sich damit bei den derzeit schwächelnden Kupferproduzenten einreihen, sieht es bei Agnico Eagle Mines, Kinross Gold und Alamos Gold ganz anders aus.

Während der Goldpreis in diesen Tagen haussiert und die große Chance hat, auf neue Rekordhochs auszubrechen, sieht die aktuelle Lage bei Kupfer etwas anders aus. Die Situation bei Gold wurde im Kommentar „Goldpreis dreht auf. Neue Rekorde in Sicht. Warnsignal für Barrick Gold“ ausführlich thematisiert. Kommen wir auf Kupfer zurück.

Gold hui, Kupfer nicht ganz so hui

KI-Schock als Auslöser?

Den KI-Schock, der die Aktienmärkte zu Wochenbeginn ereilte (Stichwort DeepSeek), kann man sicherlich für vieles verantwortlich machen; in erster Linie natürlich für die heftigen Kursverluste von Nvidia und Broadcom, nur um zwei KI-Highflyer zu nennen. Sicherlich wirkte das Ganze auch in den Rohstoffbereich hinein, denn insbesondere Uran und Uranaktien sowie Kupfer rückte der KI-Hype zuletzt in den Fokus. Doch den Rücksetzer des Kupferpreises auf das Thema KI zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen.

Neben der nach wie vor schwelenden US-Zollproblematik ist es vor allem die Angebots-Nachfrage-Relation, die den Kupferpreis nicht von der Leine lässt, um es einmal salopp zu formulieren. Das unterstrich einmal das kürzlich veröffentlichte Monats-Bulletin für Januar der International Copper Study Group (ICSG). Das ICSG gab für den gemeldeten Zeitraum Januar bis November 2024 einen deutlichen Überschuss für Kupfer in Höhe von 168.000 Tonnen an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde noch ein Defizit in Höhe von -89.000 Tonnen ausgewiesen.

Anleihen und US-Dollar vor der Fed

Im weiteren Tagesverlauf wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Im Vorfeld dieser Entscheidung notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen im Bereich von 4,5+ Prozent und der US-Dollar-Index im Bereich von 108 Punkten. Beide liegen damit zwar unterhalb ihrer jeweiligen 52-Wochen-Hochs aber noch immer auf exponierten Niveaus. Ein Zinsschritt durch die Fed würde heute überraschen. Die Aufmerksamkeit dürfte daher den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués gelten.

Wie geht es für Kupfer weiter?

Aus bullischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn sich der Rücksetzer im Bereich von 4,3 US-Dollar abgespielt hätte. Mit dem Rücksetzer unter die 4,3 US-Dollar hat der Kupferpreis dieses Idealszenario verlassen. Die Blicke richten sich nun nach unten. Sollte Kupfer nicht schleunigst die Kurve bekommen, ist auch ein abermaliger Test der zentralen Unterstützung 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar nicht auszuschließen. Um die Preisentwicklung zu stimulieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 4,4+ US-Dollar. Unter fundamentalen Aspekten gilt die Aufmerksamkeit vor allem der Zollpolitik Trumps. Droht er nur oder lässt er seinen Drohungen auch Taten folgen? Das wird entscheidend. Und wohl nicht nur für Kupfer…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

