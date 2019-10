Mining: Die wichtigsten News der Woche auf einen Blick!

Der Palladium-Preis kennt kein Halten mehr. In dieser Woche setzte das Metall seinen Höhenflug fort und notierte zeitweise über 1.780 US-Dollar je Feinunze. Damit kostete Palladium erstmals doppelt so viel wie Platin. Palladium profitiert derzeit von der Einführung neuer Abgastests und den sinkenden Diesel-Absätzen. Viele Marktbeobachter wie das Rohstoffteam der Commerzbank halten die aktuellen Preise aber für übertrieben und sehen viel spekulatives Geld im Markt.

Chinesen wollen Barricks Kupfermine in Sambia

Offenbar kommt Barrick Gold bei seinen Divestment-Plänen voran. So melden nordamerikanische Medien, dass die chinesischen Unternehmen China Minmetals, Jiangxi Copper and die Zijin Mining Group Interesse am Erwerb der Kupfermine Lumwana in Sambia haben. Zudem seien auch China Molybdenum und Chinalco von Banken eingeladen worden, Gebote abzugeben. Demnach könnte Barrick mit einem Verkaufserlös von rund 1 Mrd. Dollar rechnen. Lumwana ist eine Tagebaumine, die dieses Jahr mindestens 210 Mio. Pfund Kupfer produzieren soll und über Reserven in Höhe von 4,5 Mrd. Pfund verfügt. Die Kanadier hatten die Mine im Zuge der Übernahme von Equinox Minerals erworben. Im August sagte Barricks CEO Mark Bristow, dass man insgesamt Assets im Wert von bis zu 1,5 Mrd. Dollar bis Ende 2020 abgeben wolle. Dazu gehört wohl auch die Tongon Goldmine in der Elfenbeinküste. Hier sei die Bank of Nova Scotia mit dem Verkaufsprozess beauftragt worden, heißt es laut Marktgerüchten.

First Majestic Silver: Q3-Produktionszahlen voll im Plan

First Majestic Silver hat im dritten Quartal 6,6 Mio. Unzen Silberäquivalent gefördert und damit 4 Prozent mehr als im zwischen April und Ende Juni. Die Gesamtproduktion setzte sich aus 3,4 Mio. Unzen Silber, 35.791 Unzen Gold, 1,9 Mio. Pfund Blei und 1 Mio. Pfund Zink zusammen. Mit diesen Werten liegt man voll im Plan für 2019. Beachtlich war die Silber-Gewinnungsrate von 88 Prozent. Das ist der höchste Wert in der 17-jährigen Geschichte des Unternehmens. Zudem konnte man auf Santa Elena mit 1,86 Mio. Silberäquivalent eine neue Rekordproduktion erreichen.