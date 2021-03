Märkte am Montag: Neues Rekordhoch beim DAX – Deutsche-Bank-Aktie unter Druck

Der DAX kletterte heute wieder einmal auf ein neues Rekordhoch. Weitere dürften folgen, denn die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf.

Für Kauflaune an der Börse sorgen unter anderem die am Freitag bekanntgegebenen Konjunkturdaten vom Ifo-Institut . Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte von 92,7 Punkten im Februar auf aktuell 96,6 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Juni 2019 und deutlich mehr, als Fachleute erwartet hatten. Die deutschen Unternehmen werden also trotz der schlechten Nachrichten von der Corona-Front zuversichtlicher.

Der DAX kletterte am Montagvormittag zeitweise auf 14.834 Punkte und damit auf ein neues Allzeithoch . Am Montagmittag gab der Index dann einen Teil seiner anfänglichen Gewinne wieder ab.

DAX +0,3% 14.793 MDAX +0,0% 31.587 TecDAX +0,0% 3.381 SDAX +0,0% 15.345 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.880

Deutsche Bank: Anleger besorgt

Am Montagmittag gibt es im DAX 17 Gewinner und 13 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über vier Prozent nach unten.

Sorgen bereitet im Finanzsektor die Meldung, dass ein Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital mehreren Großbanken laut Insidern teuer zu stehen kommen könnte. Zu den betroffenen Banken gehören laut den Medienberichten auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS, die alle als sogenannte Prime Broker für Archegos tätig waren.

AT&S: Aktie im Höhenflug

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der österreichischen AT&S-Aktie (WKN: 922230 / ISIN: AT0000969985) verfolgt, die am Montagmittag zeitweise einen Gewinn von rund drei Prozent verzeichnet und damit so hoch notiert wie zuletzt im Jahr 2001.

Der im ATX notierte europäische Leiterplatten-Marktführer konnte zuletzt mit starken Geschäftszahlen und einer nach oben angepassten Prognose aufwarten. AT&S profitiert von der boomenden Chip-Nachfrage.

DAX long DAX short WKN VF1C1P VP37LK Basispreis (Strike) 7.629,38 17.406,30 Knock-out-Barriere 7.720,00 17.270,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 2,07 5,60 Kurs (29.03.2021 11:55) 71,38 € 26,50 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs gab am Montagmittag nach (-0,2 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1768 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Montagmittag seitwärts. Zuletzt notierte WTI mit 60,49 US-Dollar je Barrel knapp im Verlust (-0,5 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 64,40 US-Dollar je Barrel (+0,2 Prozent).

Der Goldpreis bewegte sich seitwärts und notierte bei 1.724,84 US-Dollar je Unze (-0,4 Prozent).

Wall Street: Futures im Minus

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da sich der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag bis knapp unter die vorangegangenen Rekordhochs herangearbeitet haben. Am Montagmittag notieren die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 aber deutlich in der Verlustzone, weshalb mit neuen Allzeithochs heute nicht zu rechnen ist.

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

2. April (Karfreitag)

5. April (Ostermontag)

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

2. April (Karfreitag)

5. April (Ostermontag)

24. Mai (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

31. Dezember (Silvester)

