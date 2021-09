FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Anlegern am deutschen Aktienmarkt steht eine politisch, geldpolitisch und konjunkturell ereignisreiche Woche ins Haus. In der Vorwoche konnte der Leitindex Dax aufgrund anhaltender Inflations- und Konjunktursorgen sowie der unklaren US-Geldpolitik keine klare Richtung ausbilden. Angesichts der Bundestagswahl am 26. September, der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung und der Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten dürfte sich daran zumindest bis zur Wochenmitte nichts ändern. Mit den sinkenden Corona-Infektionen scheint zumindest ein größerer Belastungsfaktor zunehmend in den Hintergrund zu treten.

Für weitere Aktienrekorde sei es vermutlich noch zu früh, glaubt Helaba-Volkswirtin Claudia Windt. "Die konjunkturellen Risiken im Zusammenhang mit Delta sind unseres Erachtens noch nicht vom Tisch, das zeigt sich eindrucksvoll in China. Denn anders als in den USA enttäuschten die chinesischen Konjunkturdaten eher." Hinzu komme die Schieflage des überschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande. Mit Verbindlichkeiten von 300 Milliarden US-Dollar, was gut 2 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts entspreche, "könnte das Unternehmen für einen "Lehman-Effekt" zumindest im chinesischen Bankensektor sorgen", fürchtet Windt.