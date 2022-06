Wir haben das frische Ranking der Top 20 der meistgekauften Aktien bei unserem Smartbroker: Spitzenreiter in der letzten Börsenwoche vor Pfingsten ist der E-Autohersteller Tesla. Dazu gesellen sich viele Big Techs: Amazon an zweiter Stelle, Apple auf Platz sechs, an zwölfter Stelle Microsoft und die Google-Mutter Alphabet auf Platz 16. Glauben die Aktionäre wieder an die in letzter Zeit arg abgestraften Techs?



Aus dem DAX waren folgende Aktien unter den Beliebtesten beim Smartbroker: Allianz auf Platz vier, Platz acht: Siemens, Platz neun: Eon, Platz zehn: Deutsche Post, Platz 18: Volkswagen und Schlusslicht in den Top 20 ist die Mercedes-Benz Group.



Die Top 20 der meistgekauften Aktien der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. Tesla 2. Amazon 3. Aqua Metals 4. Allianz 5. Nvidia 6. Apple 7. Plug Power 8. Siemens 9. Eon 10. Deutsche Post 11. Biontech 12. Microsoft 13. Paypal 14. AMC 15. DWS Group 16. Alphabet 17. Rheinmetall 18. Volkswagen 19. Tui 20. Daimler



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion