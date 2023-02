Gedämpfte Erwartungen

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche ein Plus verzeichnet. Verantwortlich dafür waren nach einem verhaltenen Wochenstart kräftige Kurssteigerungen am vergangenen Donnerstag, als die Ergebnisse der Ratssitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) die Anleger in Kauflaune versetzten. Zwar hatten beide Notenbanken die Zinsen jeweils wie erwartet angehoben und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, allerdings hofften viele Marktteilnehmern dennoch auf eine weniger starke geldpolitische Straffung in der Zukunft. Gut aufgenommene Unternehmenszahlen wie die von Infineon befeuerten die gute Stimmung zusätzlich. Letztere erhielt aber bereits am vergangenen Freitag wieder einen Dämpfer durch die US-Arbeitsmarktzahlen. Diese waren unerwartet stark ausgefallen und brachten die Sorgen zurück, die Fed würde ihren Zinsstraffungskurs nicht verlangsamen.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.