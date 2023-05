Porsche und Varta geben Q-Zahlen bekannt

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Frankreich: Axa, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Varta, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Vantage Towers, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Nagarro, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 Uhr, Deutschland: MBB, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: HHLA, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Talanx, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Porsche SE, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Washtec, Hauptversammlung, Augsburg

11:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung, Berlin

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 04/23

08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (vorläufig)

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 04/23

08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 04/23

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 03/23

14:00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 03/23

14:30 Uhr, USA: Empire State Index 05/23

Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 15.05.2023 Zeit Land Relev. Termin 09:00 EUR Treffen der Eurogruppe 10:30 GBR Anhörung zum Inflationsbericht 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 11:00 EUR Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum



