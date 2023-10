Schwarzer Tag an den Börsen: Massive Verluste trotz einzelner Gewinner

Ein Tag der Verluste an den Börsen

DAX: Deutsche Bank an der Spitze

MDAX und SDAX: Delivery Hero und CANCOM SE mit starken Einbußen

TecDAX: CANCOM SE stark im Minus

Dow Jones und S&P 500: Alphabet mit starkem Rückgang

Ausblick

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute in einem wenig erfreulichen Licht, denn die meisten Indizes schlossen im Minus. Dabei zeigten sowohl nationale als auch internationale Börsen deutliche Verluste.Der deutsche Leitindex DAX schloss mit einem Verlust von 0,50% bei 14.827,81 Punkten. Trotz des allgemeinen Abwärtstrends konnten einige Unternehmen positive Entwicklungen verzeichnen. Die Deutsche Bank führte die Gewinnerliste mit einem beachtlichen Plus von 8,18% an. Ebenfalls im grünen Bereich schlossen Symrise und Hannover Rueck mit Zuwächsen von 3,98% bzw. 2,17%. Auf der anderen Seite mussten Unternehmen wie Deutsche Post, Sartorius und Zalando Verluste hinnehmen. Zalando traf es dabei mit einem Minus von 5,83% am härtesten.Der MDAX verlor heute 1,96% und schloss bei 24.029,67 Punkten. Während Talanx, Nemetschek und Deutsche Lufthansa Zuwächse verzeichnen konnten, mussten insbesondere ProSiebenSat.1 Media, HelloFresh und Delivery Hero herbe Verluste hinnehmen.Letztere verlor sogar 6,12% ihres Wertes. Im SDAX, der um 2,43% auf 12.051,01 Punkte fiel, waren es vor allem AUTO1 Group, SUESS MicroTec und CANCOM SE, die mit Verlusten von 7,24%, 11,21% bzw. 11,67% zu kämpfen hatten.Auch der TecDAX konnte sich dem allgemeinen Trend nicht entziehen und verlor 1,63%. Während Morphosys, Deutsche Telekom und Nemetschek Gewinne verzeichneten, mussten Sartorius, United Internet und erneut CANCOM SE Verluste hinnehmen. Insbesondere für CANCOM SE war es ein schwarzer Tag mit einem Minus von 11,67%.In den USA zeigte sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones verlor 0,70% und schloss bei 33.017,47 Punkten. Während Travelers Companies, Microsoft und Merck & Co Gewinne erzielten, mussten Dow, Salesforce und Intel Verluste verbuchen. Noch stärker traf es den S&P 500, der 1,69% auf 4.184,18 Punkte verlor. Hier waren es vor allem Alphabet mit einem Minus von 8,70%, Automatic Data Processing und Microchip Technology, die die Verliererliste anführten.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass auch in stabilen Wirtschaftszeiten einzelne Unternehmen und Branchen starken Schwankungen unterliegen können. Investoren sollten daher weiterhin vorsichtig agieren und die Marktentwicklung genau im Auge behalten.