CATL: Warum Analysten diese Elektroauto-Batterie-Aktie trotz EU-Untersuchung zum Kauf empfehlen!

Contemporary Amperex Technology (CATL), ein wichtiger Lieferant von Elektroauto-Batterien für Unternehmen wie BMW und Tesla, wird trotz einer Untersuchung der EU über Subventionen in der chinesischen Elektrofahrzeugproduktion von Analysten positiv bewertet. CATL produziert bereits in Europa, was die geopolitischen Risiken abmildert. Analysten von Nomura, HSBC und Jefferies heben die Technologieführerschaft, das starke Engagement in der Produktion und die zunehmende Marktanteile in Übersee hervor. UBS setzt das Kursziel bei 400 Yuan pro Aktie, basierend auf der schnell aufladbaren Qilin-Batterie und ähnlichen neuen Produkten. Trotz eines Wertverlusts von 13,5 Prozent im bisherigen Jahresverlauf, wird die Aktie als "Strong Buy" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das ein Aufwärtspotenzial von 52,5 Prozent bietet.