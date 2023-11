Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt, dass die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX alle im Plus sind, während die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 im Minus stehen. Der DAX hat um 0,67% zugelegt und steht bei 15.924,35 Punkten. Der MDAX hat eine stärkere positive Entwicklung gezeigt und ist um 1,04% gestiegen, mit einem aktuellen Stand von 26.300,11 Punkten. Der SDAX hat die stärkste positive Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt und ist um 1,12% gestiegen, mit einem aktuellen Stand von 13.207,91 Punkten. Der TecDAX hat die geringste positive Entwicklung unter den deutschen Indizes gezeigt und ist um 0,30% gestiegen, mit einem aktuellen Stand von 3.110,48 Punkten. Im Gegensatz dazu stehen die amerikanischen Indizes im Minus. Der Dow Jones ist um 0,13% gefallen und steht bei 34.885,10 Punkten. Der S&P 500 ist um 0,11% gefallen und steht bei 4.501,97 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt haben, während die amerikanischen Indizes eine negative Entwicklung gezeigt haben.Siemens Energy führt die Liste der Topwerte im DAX an und verzeichnet einen Anstieg von 7.55%.Auf dem zweiten Platz liegt die Deutsche Bank mit einem Zuwachs von 2.63%, gefolgt von Hannover Rueck mit 2.15%.Bei den Flopwerten im DAX steht Henkel VZ an erster Stelle mit einem Verlust von -1.00%. Covestro folgt knapp dahinter mit -1.03% und Infineon Technologies schließt die Liste mit -1.12% ab.TAG Immobilien führt die Topwerte im MDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 4.18%. Auf dem zweiten Platz liegt Redcare Pharmacy mit einem Zuwachs von 3.49%, gefolgt von Hugo Boss mit 3.04%.Bei den Flopwerten im MDAX steht Befesa an erster Stelle mit einem Verlust von -1.77%. Stabilus folgt knapp dahinter mit -2.09% und SMA Solar Technology schließt die Liste mit -2.29% ab.Aroundtown führt die Topwerte im SDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 6.62%. Auf dem zweiten Platz liegt thyssenkrupp nucera mit einem Zuwachs von 4.98%, gefolgt von HYPOPORT mit 4.90%.Bei den Flopwerten im SDAX steht SFC Energy an erster Stelle mit einem Verlust von -1.55%. AUTO1 Group folgt knapp dahinter mit -3.67% und Morphosys schließt die Liste mit -5.44% ab.Nagarro führt die Topwerte im TecDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 2.91%. Auf dem zweiten Platz liegt AIXTRON mit einem Zuwachs von 2.65%, gefolgt von Evotec mit 2.41%.Bei den Flopwerten im TecDAX steht Nordex an erster Stelle mit einem Verlust von -1.19%. SMA Solar Technology folgt knapp dahinter mit -2.29% und Morphosys schließt die Liste mit -5.44% ab.Caterpillar führt die Topwerte im Dow Jones an und verzeichnet einen Anstieg von 1.81%. Auf dem zweiten Platz liegt Chevron Corporation mit einem Zuwachs von 1.35%, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 1.33%.Bei den Flopwerten im Dow Jones steht Microsoft an erster Stelle mit einem Verlust von -1.43%. Nike (B) folgt knapp dahinter mit -1.50% und Amgen schließt die Liste mit -1.51% ab.Ross Stores führt die Topwerte im S&P 500 an und verzeichnet einen Anstieg von 8.43%. Auf dem zweiten Platz liegt Expedia Del mit einem Zuwachs von 4.17%, gefolgt von Palo Alto Networks mit 3.13%.Bei den Flopwerten im S&P 500 steht STERIS an erster Stelle mit einem Verlust von -2.08%. Alphabet folgt knapp dahinter mit -2.12% und CF Industries Holdings schließt die Liste mit -2.28% ab.