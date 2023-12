Fed-Chef Powell hat es versucht: er hat die Märkte vor voreiligen Spekulationen auf Zinssenkungen gewarnt - aber die Märkte glauben ihm nicht! Das ist sichtbar in der Marktreaktion: die US-Renditen und der Dollar fallen, US-Aktien steigen. Inzwischen sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Fed bereits im März 2024 die Zinsen senken wird - man hält die Aussagen von Powell also gewissermaßen für einen Bluff! Das ist ein weiterer Kontrollverlust für die US-Notenbank - aber die Märkte registrieren die Abschwächung der Wirtschaft in den USA, sichtbar beim heutigen ISM Index, der zeigt, dass die US-Industrie nun 13 Mal in Folge geschrumpft ist. Auffallend heute, dass der Nasdaq der schwächste US-Index ist, während der zuvor so verprügelten US-Nebenwerteindex Russell 2000 deutlich steigt..

Hinweise aus Video:

