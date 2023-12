Pascal Gauthier, CEO von Ledger, äußerte sich in einem CNBC-Interview zuversichtlich über die Zukunft von Bitcoin: "Die Stimmung ist sehr optimistisch für die kommenden beiden Jahre", sagte er. Mit der Aussicht auf einen börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF und die bevorstehende Bitcoin-Halbierung im Mai 2024 konzentriere sich die Branche auf positive Entwicklungen. "Ich denke, was der ETF wirklich bedeutet, ist, dass Bitcoin zum Mainstream wird, und darauf haben die Leute gewartet", erklärte Gauthier.

Die digitale Währung hat seit ihrem Höchststand von fast 69.000 US-Dollar im November 2021 eine volatile Phase durchlaufen. Nach dem Zusammenbruch von FTX und dem Rücktritt von Changpeng Zhao, dem Chef von Binance, im Zuge eines 4,3-Milliarden-US-Dollar-Vergleichs mit dem US-Justizministerium, sehen einige Experten in der Branche einen Wendepunkt.

David Marcus, CEO von Lightspark, sieht in der aktuellen Situation eine Chance: "Ich denke, wenn die spekulative Phase vorbei ist – und ich denke, wir sind fast fertig, wahrscheinlich nicht ganz. Dann können sich die wirklichen Entwickler auf die Technologie und die Probleme konzentrieren, die in der Welt gelöst werden können, anstatt nur ein riesiges digitales Casino zu haben, in dem die Leute handeln können", sagte er gegenüber CNBC.

Vijay Ayyar von CoinDCX betonte ebenfalls die Bedeutung eines solchen ETFs und der Halbierung: "Eine Reihe von Marktteilnehmern erwartet eine Rallye einige Zeit nach der Halbierung, aber angesichts der ETF-Nachrichten ist es sehr gut möglich, dass wir vorher einen Run sehen, der die meisten Investoren an der Seitenlinie lässt. Das könnte zu einem massiven Preisanstieg führen."

Standard Chartered bekräftigte seine Prognose, dass Bitcoin bis Ende 2024 100.000 US-Dollar erreichen könnte, angetrieben durch die Zulassung vieler börsengehandelter Fonds. Matrixport prognostizierte, dass Bitcoin bis April 2024 auf 63.140 US-Dollar und bis Ende nächsten Jahres auf 125.000 US-Dollar steigen würde. "Es wird ein weiterer Rückgang der Inflation erwartet, was die US-Notenbank wahrscheinlich zu einer Zinssenkung veranlassen wird", so Matrixport, "was Kryptos Rückenwind bringt".

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 41.735$ gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

