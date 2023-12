Mike Novogratz sagte daraufhin am Donnerstag in der "Squawk Box" von CNBC, dass er Dimon zwar möge und in einigen Dingen mit ihm übereinstimme, dass er sich aber in Bezug auf Kryptowährungen irrt. "Er bekräftigt seine Meinung immer wieder und liegt immer wieder falsch. Bitcoin hat die JPMorgan-Aktie über ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre – nennen Sie einen Zeitraum – weit übertroffen." Bitcoin ist im Jahr 2023 um 160 Prozent gestiegen, während die JPMorgan-Aktie um fast 17 Prozent zugelegt hat.

Novogratz fügte hinzu, dass die Menschen auf der ganzen Welt auch das Narrativ erkennen, an das die Krypto-Community so lange geglaubt hat. "Die Menschen auf der ganzen Welt glauben daran und sie glauben an die Gemeinschaft und das Ökosystem. Sie sehen, dass die Regierung zu viel Geld ausgibt, nicht nur hier in den USA. Die Geschichte wurde bereits argumentiert und gewonnen, als [BlackRock CEO] Larry Fink in Ihrer Show auftrat und sagte: 'Ich denke, Sie werden Bitcoin in allen Portfolios sehen.'“

Und weiter: "Dimon ist ein sehr kluger Mann, aber er hat sich bei Bitcoin durchweg geirrt. Bitcoin ist eine der wenigen globalen Anlagen, nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und Korea – überall, wo man Menschen sieht, sieht man Bitcoin. Es handelt sich um ein soziales Konstrukt zwischen zwei Menschen, die sagen: Ich glaube, dass dies einen Wert hat, also hat es einen Wert, ganz ähnlich wie Gold. Und das sickert weiter über den ganzen Globus."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

