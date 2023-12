Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 haben zugelegt, während der MDAX und TecDAX Verluste verzeichnet haben. Der DAX hat mit einem Plus von 0,17% auf 16.762,18 Punkte leicht zugelegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung, wenn auch nur geringfügig. Der MDAX hingegen hat einen leichten Rückgang von 0,06% auf 27.197,86 Punkte erlebt. Dies ist zwar nur ein kleiner Verlust, zeigt aber dennoch eine negative Entwicklung. Der SDAX hat mit einem Plus von 0,68% auf 13.607,49 Punkte die stärkste positive Entwicklung unter den genannten Indizes gezeigt. Dies deutet auf eine gute Performance der kleineren Unternehmen hin, die in diesem Index gelistet sind. Der TecDAX hat mit einem Minus von 0,27% auf 3.308,97 Punkte eine negative Entwicklung gezeigt. Dies könnte auf eine schlechtere Performance der Technologieunternehmen hindeuten, die in diesem Index gelistet sind. Der Dow Jones hat mit einem Plus von 0,10% auf 37.268,32 Punkte leicht zugelegt.Dies zeigt eine positive Entwicklung, wenn auch nur geringfügig. Der S&P 500 hat mit einem Plus von 0,14% auf 4.720,35 Punkte ebenfalls leicht zugelegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung, wenn auch nur geringfügig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der Indizes heute gemischt war, wobei der SDAX die stärkste positive Entwicklung und der TecDAX die stärkste negative Entwicklung zeigte.Die Topwerte im DAX waren Zalando mit einem Anstieg von 3.06%, gefolgt von MTU Aero Engines mit 2.52% und Infineon Technologies mit 1.39%. Auf der anderen Seite gab es auch Flopwerte, darunter Fresenius mit einem Rückgang von -1.71%, gefolgt von adidas mit -2.47% und Symrise mit -7.62%.Im MDAX konnten sich RTL Group mit einem Anstieg von 3.60%, ENCAVIS mit 3.24% und Bechtle mit 3.16% als Topwerte behaupten. Die Flopwerte waren Nordex mit einem Rückgang von -1.70%, gefolgt von Scout24 mit -3.47% und PUMA mit -4.00%.Die Topwerte im SDAX waren AUTO1 Group mit einem Anstieg von 5.51%, gefolgt von GFT Technologies mit 4.88% und DWS Group mit 3.93%. Die Flopwerte waren Morphosys mit einem Rückgang von -2.44%, gefolgt von ZEAL Network mit -2.58% und Aroundtown mit -2.59%.Im TecDAX konnten sich Bechtle mit einem Anstieg von 3.16%, Nagarro mit 2.83% und SMA Solar Technology mit 2.47% als Topwerte behaupten. Die Flopwerte waren Nordex mit einem Rückgang von -1.70%, gefolgt von Energiekontor mit -2.25% und Morphosys mit -2.44%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 4.04%, gefolgt von Boeing mit 3.05% und Salesforce mit 1.59%. Die Flopwerte waren McDonald's mit einem Rückgang von -1.28%, gefolgt von Johnson & Johnson mit -1.29% und Unitedhealth Group mit -1.66%.Im S&P 500 konnten sich Steel Dynamics mit einem Anstieg von 5.43%, First Solar mit 4.98% und Global Payments mit 4.15% als Topwerte behaupten. Die Flopwerte waren Camden Property Trust Registered of Benef Interest mit einem Rückgang von -3.16%, gefolgt von Brown & Brown mit -3.22% und Ameren mit -3.24%.