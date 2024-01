Der Markt ist heiß Spekulationen eskalieren: Kommt heute die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs? Gerüchte, dass die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 5. Januar einen börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETF) genehmigen wird, haben in den sozialen Medien einen Höhepunkt erreicht.