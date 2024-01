Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes haben zugelegt, wobei der DAX mit +1,47% den größten Anstieg verzeichnet hat. Der MDAX und der SDAX folgen mit +0,97% bzw. +1,06% im Plus. Der TecDAX hat ebenfalls zugelegt und steht mit +1,35% im Plus. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls zugelegt, allerdings in geringerem Maße als die deutschen Indizes. Der Dow Jones steht mit +0,28% im Plus und der S&P 500 mit +0,56%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere positive Entwicklung gezeigt haben als die amerikanischen Indizes. Der DAX hat dabei die stärkste Performance gezeigt.

Die Topwerte im DAX konnten heute beeindruckende Gewinne verzeichnen. Siemens Energy führte die Liste an und verzeichnete einen Anstieg von 8.70%. SAP folgte dicht dahinter mit einem Zuwachs von 7.69%. Vonovia konnte ebenfalls positive Zahlen vorweisen und erreichte einen Anstieg von 3.69%.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch einige Flopwerte im DAX. Merck verzeichnete einen Rückgang von -0.94%, gefolgt von Airbus mit -1.36% und Beiersdorf mit -1.63%.