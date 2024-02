Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der TecDAX haben beide einen leichten Anstieg verzeichnet, mit einem Plus von 0,10% bzw. 0,24%. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 haben einen leichten Zuwachs erlebt, mit einem Plus von 0,09% bzw. 0,05%. Im Gegensatz dazu haben der MDAX und der SDAX einen Rückgang erlebt. Der MDAX hat mit -0,74% den größten Verlust erlitten, während der SDAX um -0,20% gefallen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Technologie- und Blue-Chip-Indizes sowie die US-Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt haben, während die deutschen Mid- und Small-Cap-Indizes einen Rückgang verzeichnet haben.Die Topwerte im DAX waren Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.56%, gefolgt von Heidelberg Materials mit 2.08% und SAP mit 1.90%. Auf der anderen Seite verzeichneten Zalando einen Rückgang von -1.44%, gefolgt von Merck mit -1.48% und RWE mit -1.68%.Im MDAX konnten HENSOLDT mit einem Anstieg von 7.40%, SMA Solar Technology mit 2.84% und Fresenius Medical Care mit 2.74% die Toppositionen einnehmen.Die Flopwerte waren Delivery Hero mit -4.16%, Vitesco Technologies Group mit -11.43% und HelloFresh mit -11.50%.Die Topwerte im SDAX waren adesso mit einem Anstieg von 10.48%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.05% und SAF-HOLLAND mit 3.27%. Die Flopwerte waren SFC Energy mit -4.00%, Dt. Beteiligungs AG mit -4.24% und Borussia Dortmund mit -6.50%.Im TecDAX konnten HENSOLDT mit einem Anstieg von 7.40%, SMA Solar Technology mit 2.84% und TeamViewer mit 2.23% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren AIXTRON mit -1.74%, Bechtle mit -1.84% und Carl Zeiss Meditec mit -2.20%.Die Topwerte im Dow Jones waren Salesforce mit einem Anstieg von 2.49%, gefolgt von Caterpillar mit 0.79% und American Express mit 0.76%. Die Flopwerte waren 3M mit -1.03%, Verizon Communications mit -2.09% und Walmart mit -66.06%.Im S&P 500 konnten Palo Alto Networks mit einem Anstieg von 8.79%, Domino's Pizza mit 6.23% und Micron Technology mit 5.78% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Alphabet Registered (C) mit -3.46%, Alphabet mit -3.54% und Moderna mit -3.69%.