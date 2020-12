Am frühen Dienstag Morgen ist der Euro bereits wieder drauf und dran, neue Tiefpunkte zu generieren. Der anstehende Zinsentscheid lähmte zwar die fernöstlichen Börsen in der Nacht. Den Währungsmarkt jedoch schien das kaum zu beeindrucken. Jedenfalls, wenn man sich die europäische Gemeinschaftswährung so ansieht. Der Euro hat als großes Kursziel vom aktuellen Preis aus noch rund 400 pips Platz.So sehen es wohl viele Eurohändler. Denn in 400 pips lauert die Parität, auf die alle Bären im Euro schon seit Monaten warten. Im Mai 2014 war die Parität von EUR und Greenback noch eine Utopie, die sich nur wenige auszusprechen trauten. Sie galt damals als "Horror-Szenario" nach der Verlautbarung Draghis, der Euro sei an der 1.40 USD - Marke zu teuer.Dann kam QE, die Zinssenkungen und Griechenland. Der Rest ist bekannt. 40 (!) EuroCt Verlust innerhalb von 2,5 Jahren. Das ist massiv.Wie es nächstes Jahr weitergeht? Nun, zunächst sollte man vielleicht als Eurohändler geduldig warten, ob und wann die Parität erreicht wird. Sodann könnte man je nach der Reaktion der Trader an dieser Zone entscheiden, ob an auf einen "Jahrhundert-Trend" setzt. Dies im Sinne eines weiteren Wertverlusts des Euros unter die 1.0000. Oder ob man hier eine größere Erholung des Preises ins Auge fasst. So oder so bleibt es spannender denn je. An diesem Tag werden kaum spannende Daten erwartet.Constantin Guldan