FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürfte es nach dem vor wenigen Tagen erfolgten Austausch der insolventen Wirecard durch den Essenslieferdienst Delivery Hero im September keine Veränderungen geben. Mehreren Index-Experten zufolge dürfte der Kunststoffhersteller Covestro bei der regulären Index-Überprüfung der Deutschen Börsen an diesem Abend seinen Platz in der ersten Börsenliga knapp verteidigen. Der Diagnostikspezialist Qiagen dürfte entsprechend das Nachsehen haben.

Im MDax stehen indes wohl zwei Wechsel an: So wird in jedem Fall erwartet, dass der Medienkonzern RTL den Index der mittelgroßen Werte verlassen muss. Um ihren Platz fürchten müssen zudem auch die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet oder aber der Immobilienfinanzierer Aareal Bank . Zwar geht die Tendenz den Experten zufolge zu Rocket, doch das Kopf-an-Kopf-Rennen ist so eng, dass Interessierte daher mit Spannung auf die anstehende Bekanntgabe der Deutschen Börse warten.