Börsenentwicklung im Vergleich: Gewinner und Verlierer bei DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500

Gewinner und Verlierer an den Börsen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich

DAX: Hannover Rueck, Münchener Rück und Commerzbank als Topwerte

MDAX: RTL Group, ProSiebenSat.1 Media und Talanx als Gewinner

SDAX: Elmos Semiconductor, SUESS MicroTec und 1&1 als Spitzenreiter

TecDAX: ADTRAN Holdings, Infineon Technologies und freenet als Topwerte

Dow Jones: Unitedhealth Group, Travelers Companies und Intel als Gewinner

S&P 500: Fedex, Valero Energy und International Paper als Spitzenreiter

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine gemischte Performance der wichtigsten Indizes weltweit. Sowohl der deutsche DAX, der MDAX, der SDAX und der TecDAX als auch der US-amerikanische Dow Jones und der S&P 500 verzeichnen Verluste. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Gewinner und Verlierer in den einzelnen Indizes.Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 15.568,60 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,87%. Unter den Topwerten finden sich Hannover Rueck mit einem Plus von 0,99%, gefolgt von Münchener Rück mit 0,48% und Commerzbank mit 0,36%. Die Flopwerte des Tages sind Zalando mit einem Verlust von 3,32%, Sartorius mit -4,17% und BASF mit -4,95%.Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, notiert bei 26.594,12 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,83%.Die Gewinner des Tages sind RTL Group mit einem Plus von 0,61%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 0,38% und Talanx mit 0,17%. Die Verlierer sind Lanxess mit einem Verlust von 5,33%, Befesa mit -6,19% und Evotec mit -10,62%.Der SDAX, der die kleineren deutschen Unternehmen abbildet, notiert bei 12.960,58 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,38%. Die Gewinner des Tages sind Elmos Semiconductor mit einem Plus von 5,61%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2,12% und 1&1 mit 1,24%. Die Verlierer sind Eckert & Ziegler mit einem Verlust von 5,62%, Varta mit -5,72% und HYPOPORT mit -8,67%.Der TecDAX, der die deutschen Technologieunternehmen abbildet, notiert bei 3.009,05 Punkten und verzeichnet ein Minus von 1,50%. Die Gewinner des Tages sind ADTRAN Holdings mit einem Plus von 0,25%, gefolgt von Infineon Technologies mit -0,19% und freenet mit -0,35%. Die Verlierer sind Sartorius mit einem Verlust von 4,17%, Morphosys mit -4,92% und Evotec mit -10,62%.Der US-amerikanische Dow Jones steht aktuell bei 34.281,91 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,41%. Die Gewinner des Tages sind Unitedhealth Group mit einem Plus von 1,94%, gefolgt von Travelers Companies mit 0,66% und Intel mit 0,59%. Die Verlierer sind Visa (A) mit einem Verlust von 1,66%, Caterpillar mit -1,93% und Cisco Systems mit -3,88%.Der S&P 500, der die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen abbildet, notiert bei 4.357,86 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,91%. Die Gewinner des Tages sind Fedex mit einem Plus von 4,02%, gefolgt von Valero Energy mit 3,29% und International Paper mit 2,94%. Die Verlierer sind NVR mit einem Verlust von 3,72%, Prologis mit -3,73% und D.R. Horton mit -3,79%. Insgesamt zeigt sich an den Börsen eine eher negative Entwicklung, wobei einzelne Unternehmen wie Hannover Rueck, RTL Group und Elmos Semiconductor positive Performance verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.