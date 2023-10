DAX und MDAX trotzen der Börsenflaute: Leichte Gewinne trotz gemischter Marktentwicklung

Positive Entwicklung bei DAX und MDAX

SDAX und TecDAX mit gemischter Performance

Amerikanische Indizes mit leichtem Plus

Die heutige Börsenentwicklung zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der MDAX konnten leichte Gewinne verzeichnen, während der SDAX Verluste hinnehmen musste. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,13% bei 14.796,08 Punkten. Covestro, Zalando und Heidelberg Materials waren die Topwerte des Tages mit Zuwächsen von 2.53%, 2.37% und 2.24% respektive. Auf der anderen Seite mussten Airbus, Sartorius und Merck Verluste von 2.13%, 2.42% und 2.65% hinnehmen. Der MDAX konnte ebenfalls zulegen und schloss mit einem Plus von 0,26% bei 24.098,31 Punkten. Redcare Pharmacy, Gerresheimer und CTS Eventim konnten dabei die größten Gewinne verbuchen.Der SDAX musste heute Verluste hinnehmen und schloss mit einem Minus von 0,44% bei 12.207,06 Punkten. Trotz der allgemeinen negativen Entwicklung konnten Varta, Kloeckner und Elmos Semiconductor Gewinne von 6.30%, 3.29% und 3.29% verzeichnen. New Work, Aroundtown und thyssenkrupp nucera waren die Verlierer des Tages. Der TecDAX konnte hingegen ein Plus von 0,24% bei 2.846,73 Punkten verbuchen. ATOSS Software, AIXTRON und Siemens Healthineers waren die Gewinner des Tages.Auch die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 konnten heute Gewinne verzeichnen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,14% bei 33.123,52 Punkten. Walgreens Boots Alliance, American Express und Boeing waren die Topwerte des Tages. Der S&P 500 konnte ein Plus von 0,43% bei 4.238,27 Punkten verbuchen. Walgreens Boots Alliance, MGM Resorts und Airbnb Registered (A) konnten dabei die größten Gewinne verbuchen.