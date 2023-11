Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle zugelegt, während der MDAX leicht gefallen ist. Der DAX hat mit einem Plus von 0,53% die stärkste Performance gezeigt, gefolgt vom S&P 500 mit einem Plus von 0,50%. Der TecDAX hat ebenfalls zugelegt, allerdings mit einem etwas geringeren Plus von 0,34%. Der SDAX und der Dow Jones haben ebenfalls positive Veränderungen gezeigt, allerdings mit geringeren Zuwächsen von 0,08% bzw. 0,20%. Im Gegensatz dazu steht der MDAX, der einen leichten Rückgang von 0,10% verzeichnet hat. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Indizes heute eine positive Entwicklung gezeigt hat, wobei der DAX und der S&P 500 die stärksten Zuwächse verzeichnet haben. Der MDAX hingegen hat sich entgegen dem allgemeinen Trend entwickelt und ist leicht gefallen.Die Topwerte im DAX konnten heute positive Ergebnisse verzeichnen. Hannover Rueck führte die Liste an mit einem Anstieg von 3.02%.Sartorius folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 2.54%. Rheinmetall erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 2.26%.Auf der anderen Seite gab es auch einige Flopwerte im DAX. Bayer verzeichnete einen Rückgang von -0.96%. Siemens Energy verlor -1.39% und BASF verzeichnete den größten Verlust mit -2.87%.Im MDAX konnten sich die Topwerte ebenfalls behaupten. LEG Immobilien führte die Liste an mit einem Anstieg von 2.89%. TAG Immobilien folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 2.09%. Fuchs Petrolub Pref erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 1.98%.Bei den Flopwerten im MDAX gab es einige deutliche Verluste. Befesa verzeichnete einen Rückgang von -3.34%. SMA Solar Technology verlor -4.24% und Wacker Chemie verzeichnete den größten Verlust mit -4.72%.Die Topwerte im SDAX konnten heute positive Ergebnisse erzielen. SUESS MicroTec führte die Liste an mit einem Anstieg von 5.51%. Elmos Semiconductor folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 5.35%. SFC Energy erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 3.30%.Auf der anderen Seite gab es auch einige Flopwerte im SDAX. New Work verzeichnete einen Rückgang von -2.96%. verbio Vereinigte BioEnergie verlor -4.02% und Kloeckner verzeichnete den größten Verlust mit -5.29%.Im TecDAX konnten sich die Topwerte ebenfalls behaupten. Morphosys führte die Liste an mit einem Anstieg von 2.59%. Sartorius folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 2.54%. ATOSS Software erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 2.51%.Bei den Flopwerten im TecDAX gab es einige Verluste zu verzeichnen. Carl Zeiss Meditec verzeichnete einen Rückgang von -2.01%. verbio Vereinigte BioEnergie verlor -4.02% und SMA Solar Technology verzeichnete den größten Verlust mit -4.24%.Die Topwerte im Dow Jones konnten heute positive Ergebnisse erzielen. Microsoft führte die Liste an mit einem Anstieg von 1.85%. Boeing folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 1.12%. Visa (A) erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 1.07%.Auf der anderen Seite gab es auch einige Flopwerte im Dow Jones. Dow verzeichnete einen Rückgang von -1.22%. Walgreens Boots Alliance verlor -2.10% und Nike (B) verzeichnete den größten Verlust mit -2.26%.Die Topwerte im S&P 500 konnten heute positive Ergebnisse erzielen. Generac Holdings führte die Liste an mit einem Anstieg von 13.61%. Assurant folgte knapp dahinter mit einem Zuwachs von 10.94%. Trane Technologies erreichte den dritten Platz mit einem Plus von 10.74%.Bei den Flopwerten im S&P 500 gab es einige deutliche Verluste. DuPont de Nemours verzeichnete einen Rückgang von -7.15%. VF verlor -9.98% und Trimble verzeichnete den größten Verlust mit -15.02%.