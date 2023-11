Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine gemischte Performance. Der DAX, MDAX und SDAX haben alle positive Gewinne verzeichnet, während der TecDAX und der S&P 500 leichte Verluste erlitten haben. Der Dow Jones hat ebenfalls einen leichten Gewinn erzielt. Im Detail: - Der DAX hat einen leichten Anstieg von +0,29% verzeichnet und steht nun bei 16.036,57 Punkten. Dies ist eine positive Entwicklung, wenn auch nur geringfügig. - Der MDAX hat mit +0,60% den größten Anstieg unter den deutschen Indizes verzeichnet und steht nun bei 26.235,40 Punkten. Dies zeigt eine stärkere positive Entwicklung im Vergleich zum DAX. - Der SDAX hat ebenfalls einen Anstieg verzeichnet, allerdings mit +0,41% etwas geringer als der MDAX. Der Index steht nun bei 13.064,75 Punkten. - Im Gegensatz zu den anderen deutschen Indizes hat der TecDAX einen leichten Verlust von -0,05% erlitten und steht nun bei 3.138,43 Punkten. Dies zeigt eine negative Entwicklung im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes.- Der Dow Jones hat einen sehr geringen Anstieg von +0,06% verzeichnet und steht nun bei 35.321,00 Punkten. Dies zeigt eine sehr geringe positive Entwicklung. - Der S&P 500 hat einen leichten Verlust von -0,08% erlitten und steht nun bei 4.552,82 Punkten. Dies zeigt eine negative Entwicklung, ähnlich wie beim TecDAX. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes insgesamt eine positive Entwicklung gezeigt haben, mit Ausnahme des TecDAX. Die amerikanischen Indizes zeigen eine gemischte Entwicklung, wobei der Dow Jones einen leichten Gewinn und der S&P 500 einen leichten Verlust verzeichnet hat.Covestro führt die Liste der Topwerte im DAX an und verzeichnet einen Anstieg von 2.22%. Auf dem zweiten Platz liegt Continental mit einem Wertzuwachs von 2.03%, gefolgt von Porsche AG mit 1.89%.Die Deutsche Boerse verzeichnet einen Rückgang von -0.77% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im DAX. Bayer folgt mit einem Verlust von -0.93% und SAP schließt die Liste mit einem Rückgang von -1.00%.Gerresheimer führt die Liste der Topwerte im MDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 4.11%. United Internet liegt auf dem zweiten Platz mit einem Wertzuwachs von 2.05%, gefolgt von Delivery Hero mit 1.69%.PUMA verzeichnet einen Rückgang von -0.77% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im MDAX. ENCAVIS folgt mit einem Verlust von -1.57% und Nemetschek schließt die Liste mit einem Rückgang von -1.70%.Morphosys führt die Liste der Topwerte im SDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 3.09%. AUTO1 Group liegt auf dem zweiten Platz mit einem Wertzuwachs von 2.83%, gefolgt von SYNLAB mit 2.62%.PATRIZIA verzeichnet einen Rückgang von -2.37% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im SDAX. Secunet Security Networks folgt mit einem Verlust von -3.05% und Nagarro schließt die Liste mit einem Rückgang von -3.08%.Morphosys führt die Liste der Topwerte im TecDAX an und verzeichnet einen Anstieg von 3.09%. United Internet liegt auf dem zweiten Platz mit einem Wertzuwachs von 2.05%, gefolgt von HENSOLDT mit 1.45%.Energiekontor verzeichnet einen Rückgang von -1.31% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im TecDAX. Nemetschek folgt mit einem Verlust von -1.70% und Nagarro schließt die Liste mit einem Rückgang von -3.08%.Walt Disney führt die Liste der Topwerte im Dow Jones an und verzeichnet einen Anstieg von 1.09%. Johnson & Johnson liegt auf dem zweiten Platz mit einem Wertzuwachs von 0.99%, gefolgt von Travelers Companies mit 0.96%.IBM verzeichnet einen Rückgang von -0.44% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im Dow Jones. Microsoft folgt mit einem Verlust von -0.46% und Apple schließt die Liste mit einem Rückgang von -0.92%.CF Industries Holdings führt die Liste der Topwerte im S&P 500 an und verzeichnet einen Anstieg von 3.04%. WestRock Company liegt auf dem zweiten Platz mit einem Wertzuwachs von 2.55%, gefolgt von Albemarle mit 2.32%.Steel Dynamics verzeichnet einen Rückgang von -1.12% und landet somit auf dem ersten Platz der Flopwerte im S&P 500. PayPal folgt mit einem Verlust von -1.15% und NVIDIA schließt die Liste mit einem Rückgang von -1.17%.