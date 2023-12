Die Aktienmärkte waren zuletzt in Euphorie in der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen - nun aber scheint die Kehrseite sinkender Zinsen zunehmend in den Fokus zu geraten: eine wahrscheinlicher werdende Rezession auch in den USA, und eine wichtiger Indikator dafür ist, dass Rohstoffe auf den tiefsten Stand seit August 2021 fallen (gestern Öl wieder unter Druck). Der Abverkauf der Rohstoffe steht im scharfen Kontrast zur Rally der Aktienmärkte seit Ende Oktober. Auffallend ist, dass die US-Indizes nun nicht mehr positiv auf fallende US-Renditen reagieren, wenn wieder einmal schwache US-Wirtschaftsdaten kommen (so gestern der ADP Arbeitsmarktbericht). Im Fokus die morgigen US-Arbeitsmarktdaten - werden schlechte Nachrichten dann auch wirklich schlechte Nachrichten sein - und umgekehrt?

Die Aktienmärkte waren zuletzt in Euphorie in der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen - nun aber scheint die Kehrseite sinkender Zinsen zunehmend in den Fokus zu geraten: eine wahrscheinlicher werdende Rezession auch in de

Disclaimer