Doppel-Downgrade bei Lufthansa: Kursziel drastisch gekappt – Aktie im Sinkflug

JPMorgan hat die Bewertung für die Lufthansa-Aktie von "Overweight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 7,00 Euro gesenkt. Analyst Samuel Bland sieht nun alle Netzwerkairlines im europäischen Transport- und Logistiksektor für 2024 mit "Underweight". Er äußert Bedenken über möglichen Druck auf Renditen durch Kapazitätsausweitungen in Zeiten schwächeren Wirtschaftswachstums. Bland favorisiert in seiner Analyse den Billigflieger Ryanair , den er in die "Analyst Focus List" aufnimmt, und schätzt dessen Kapazitätsbeschränkungen im Vergleich zu herkömmlichen Airlines.

Goldman Sachs dagegen hat das Kursziel für Lufthansa von 10,20 auf 10,30 Euro erhöht und die Bewertung "Neutral" beibehalten. Patrick Creuset passte nach dem positiver als erwarteten Quartalsbericht der Fluggesellschaft seine Prognosen an, einschließlich einer leichten Anhebung der Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) für dieses Jahr.

Die Lufthansa-Aktie reagiert mit einem Abschlag von 4,34 Prozent. Das durchschnittliche Rating der Analysten lautet Aufstocken. Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Kurspotenzial von 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 8,222EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion