Die Anlegerstimmung wurde maßgeblich durch die jüngste Entscheidung der US-Notenbank Fed beeinflusst, die ihre Zinspause fortsetzt und den Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent belässt - dem höchsten Niveau seit zwei Jahrzehnten.

Fed-Chef Jerome Powell deutet auf mögliche Zinssenkungen im nächsten Jahr hin, was den Dow-Jones-Index zu einem neuen Höchststand veranlasste. Diese Aussicht ist für Anleger traditionell vorteilhaft. Jochen Stanzl von CMC Markets betont: "Sollte es tatsächlich zu einer Rezession in den USA kommen, wird die Fed alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese abzuwenden - auch mit drastischen Zinssenkungen." Die globalen Märkte reagierten überaus positiv, aber Vorsicht wegen steigender Put-Optionen.

Heute wird zusätzlich der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet, obwohl eine Zinssenkung als sehr unwahrscheinlich gilt. Die wO-User haben ihre ganz eigene Meinung zur momentanen DAX-Weihnachtsrallye, wie aus einem der vielen Foren auf wO hervorgeht:

"Das wird nun eingerahmt: Die Aussagen der Fed, sind schon wirklich sehr speziell. Man geht von einer möglichen weiteren Straffung der Geldpolitik aus, gleichzeitig stellt man jedoch drei Zinssenkungen mit 0.25 Punkten in Aussicht. Irgendwie wirkt das gerade sehr unseriös auf mich.

Oder besser, man will Big Money wieder mal die Hand reichen. Heute EZB, dann die große Hexe und dann der Katzenjammer oder der Jubelsturm nächste Woche. Man bleibt Glücksritter, was die Aussagen der Fed und das Verhalten der Börse betrifft. Wie es nun 2024 wirklich kommt, finde ich gerade sehr interessant. Sieht gerade nach Rallye bis in den März aus." – Dreiseitensteak

"Ich bin gegen 7 Uhr noch mal short gegangen. Ich wette ja normalerweise nicht gegen den vorherrschenden Trend, aber das schreit nach Konsolidierung." – Tubs66

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 16.876PKT gehandelt.

