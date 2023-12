Der renommierte Marktstratege Byron Wien ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Seine jährlichen "Zehn Überraschungen" wurden stets mit Spannung erwartet, da sie Investoren dazu anregten, über den Tellerrand hinaus zu denken. Nun hat Doug Kass, ein Hedgefonds-Manager und Freund Wiens, diese Aufgabe übernommen. Kass erwartet für 2023, dass der S&P 500 zu keinem Zeitpunkt über 4.900 Punkte steigen wird und prognostiziert einen Einbruch des US-Leitindex unter 4.100 Punkte. Er geht davon aus, dass militärische Konflikte den Ölpreis in die Höhe treiben werden, was für Unternehmen wie Exxon Mobil, Occidental Petroleum und Chevron positiv ist. Kass erwartet zudem, dass Apple aufgrund von Handelsspannungen mit China erhebliche Verluste erleiden wird, während Berkshire Hathaway seine Position bei Apple auf fast zwei Milliarden Aktien aufstocken wird. Er prognostiziert Schwierigkeiten für Banken und Private Equity aufgrund der sich verlangsamenden Weltwirtschaft und der Rücksetzung der Kreditzinsen. Kass glaubt, dass Jamie Dimon JPMorgan Chase verlassen und in die Politik gehen wird, ersetzt durch Marianne Lake. Weitere Vorhersagen beinhalten einen Major-Titelgewinn von Tiger Woods, den Rücktritt des Goldman-Sachs-Chefs David Solomon und einen Flash-Crash durch Zero-Day-to-Expiration-Optionen.